Il Tottenham ha annunciato ufficialmente che l’allenatore Igor Tudor ha lasciato il club dopo 44 giorni di collaborazione. La decisione è stata presa di comune accordo. La sua partenza segue un periodo difficile per la squadra, che si trova in una posizione di classifica critica e ha vissuto una serie di risultati deludenti sotto la sua gestione.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Tottenham ha confermato ufficialmente che l’allenatore Igor Tudor ha lasciato il club di comune accordo, ponendo fine a un disastroso mandato di 44 giorni che ha spinto i giganti del nord di Londra sull’orlo della retrocessione. L’annuncio, dato domenica sera, ha confermato anche le partenze del preparatore dei portieri Tomislav Rogic e del preparatore atletico Riccardo Ragnacci. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il breve regno di Tudor verrà ricordato come uno dei periodi più difficili della storia moderna del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Tottenham conferma l’uscita di Igor Tudor dopo 44 giorni mentre la crisi si aggrava

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