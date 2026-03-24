perso un altro land la crisi spd si aggrava

Elezioni regionali Débacle in Renania-Palatinato, il vicecancelliere Klingbeil offre le sue dimissioni da segretario del partito. E promette battaglia con la Cdu Elezioni regionali Débacle in Renania-Palatinato, il vicecancelliere Klingbeil offre le sue dimissioni da segretario del partito. E promette battaglia con la Cdu «Se sono io il problema, sono pronto a dimettermi da segretario del partito». Passata la notte post-elettorale nella Renania-Palatinato riconquistata dalla Cdu dopo 35 anni di tentativi, il co-leader della Spd e vicecancelliere del governo Merz, Lars Klingbeil, ci mette la faccia offrendo simbolicamente la propria testa di fronte alla débacle senza giustificazioni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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