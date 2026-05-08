Dai ritratti artistici alla produzione di cortometraggi presentati i lavori realizzati dagli studenti a Xnl

Dal novembre 2025 ad aprile 2026, più di 30 studenti di terza e quarta del Liceo Artistico Statale hanno partecipato a percorsi PCTO che prevedono la realizzazione di ritratti artistici e cortometraggi. Questi progetti mirano a favorire un primo contatto con il mondo del lavoro nel settore culturale, attraverso attività pratiche che coinvolgono la produzione artistica e audiovisiva. I lavori prodotti sono stati presentati in un evento dedicato.

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L’affiancamento degli studenti all'orientamento nel mondo del lavoro culturale. Questo lo scopo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - i più noti PCTO - che dal novembre 2025 all’aprile 2026 un gruppo di oltre 30 studenti di terza e quarta del Liceo Artistico Statale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Dai capolavori artistici ai percorsi insoliti: alla scoperta del patrimonio museale di Bologna Favignana: gli studenti della Rallo presentano i loro cortometraggi? Cosa scoprirai Cosa hanno immaginato i bambini se si svegliassero soli a Favignana? Come hanno trasformato le paure in un paradiso possibile... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dai ritratti artistici alla produzione di cortometraggi, presentati i lavori realizzati dagli studenti a Xnl; Banca di Piacenza, inaugurata la filiale di Milano De Angeli: Punto di riferimento dove le persone contano ancora; Musica On the Road, il 9 maggio la Passeggiata Musicale del Conservatorio Nicolini; Preadolescenti e adolescenti in difficoltà, incontro a Borgonovo il 7 maggio. Dai ritratti artistici alla produzione di cortometraggi, i lavori degli studenti a XNLL’affiancamento degli studenti all'orientamento nel mondo del lavoro culturale. Questo lo scopo dei percorsi per le competenze trasversali e per ... piacenzasera.it Maria Grazia Sabato. Massimo Buffetti · Re Lear. _Mercoledì 6 maggio, doppia replica ore 18.30 e ore 21.30 / XNL Piacenza - via Santa Franca, 36_ *_Re Lear è morto a Mosca_* regia di *César Brie* «Ci siamo chiesti quale fosse l’idea di teatro per noi e - facebook.com facebook