Dai ritratti artistici alla produzione di cortometraggi presentati i lavori realizzati dagli studenti a Xnl
Dal novembre 2025 ad aprile 2026, più di 30 studenti di terza e quarta del Liceo Artistico Statale hanno partecipato a percorsi PCTO che prevedono la realizzazione di ritratti artistici e cortometraggi. Questi progetti mirano a favorire un primo contatto con il mondo del lavoro nel settore culturale, attraverso attività pratiche che coinvolgono la produzione artistica e audiovisiva. I lavori prodotti sono stati presentati in un evento dedicato.
L’affiancamento degli studenti all'orientamento nel mondo del lavoro culturale. Questo lo scopo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - i più noti PCTO - che dal novembre 2025 all’aprile 2026 un gruppo di oltre 30 studenti di terza e quarta del Liceo Artistico Statale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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