La corsa finale del Pnrr | i cantieri che corrono e quelli già saltati

Notizia in breve

Nella fase conclusiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), alcuni cantieri sono ancora attivi mentre altri sono stati sospesi o cancellati. La situazione riguarda progetti avviati in diverse aree, con alcuni che procedono a ritmo sostenuto e altri che hanno subito interruzioni. La differenza tra le opere in corso e quelle saltate si evidenzia nelle tempistiche di realizzazione e nelle fasi di avanzamento. La situazione è oggetto di approfondimenti e reportaggi dedicati.