La corsa finale del Pnrr | i cantieri che corrono e quelli già saltati
Nella fase conclusiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), alcuni cantieri sono ancora attivi mentre altri sono stati sospesi o cancellati. La situazione riguarda progetti avviati in diverse aree, con alcuni che procedono a ritmo sostenuto e altri che hanno subito interruzioni. La differenza tra le opere in corso e quelle saltate si evidenzia nelle tempistiche di realizzazione e nelle fasi di avanzamento. La situazione è oggetto di approfondimenti e reportaggi dedicati.
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News - Bologna corre sul tram. Cantieri di notte per non perdere i fondi PNRR 7/3/2026
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