Cura di bellezza per le chiese del territorio corrono i cantieri del Pnrr Il vescovo Corazza | Un bene per la comunità

Sono attualmente in corso lavori di restauro e miglioramento in diverse chiese della Diocesi di Forlì - Bertinoro, finanziati attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I cantieri sono attivi e in fase di realizzazione, coinvolgendo strutture religiose del territorio. Il vescovo ha commentato che questi interventi rappresentano un intervento positivo per la comunità locale.

Dal Duomo alla Badia di Dovadola, investimenti per oltre 2 milioni di euro: "Lavori che valorizzano il territorio in vista della sfida a Capitale della cultura" Sono in pieno svolgimento e in stato di realizzazione i lavori finanziati dai fondi Pnrr in alcune chiese della Diocesi di Forlì - Bertinoro. Nella Cattedrale di Forlì si lavora sulle coperture esterne e sul consolidamento della cuspide del campanile. Il costo complessivo è di circa un milione di euro, finanziato con risorse del Pnrr, i fondi dell’8x1000 alla Chiesa Cattolica, il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e risorse private. L’intervento nel santuario di Fornò riguarda il consolidamento delle fondazioni, il rinforzo delle murature, la prevenzione dall’umidità e il rifacimento della pavimentazione interna in cotto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Un momento di condivisione per le comunità cattoliche straniere: il vescovo Corazza celebra la Messa dei PopoliDomenica alle 11, alla chiesa di Santa Rita in via Seganti, sarà celebrata la Messa dei Popoli presieduta dal vescovo Livio Corazza e concelebrata da...

Leggi anche: Intervista di Natale al vescovo Corazza: "Il pianeta adolescenza è la priorità. Accorpamenti delle diocesi? Serve fare comunità"

