Conto alla rovescia per il Pnrr | i cantieri che corrono e quelli che arrancano
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza sta attraversando diverse fasi di avanzamento: alcuni cantieri risultano attivi e in rapido sviluppo, mentre altri incontrano ostacoli che ne rallentano l’andamento. La sezione di inchieste di ForliToday.it dedica uno spazio esclusivo a approfondimenti sui progetti e sui ritardi, offrendo un quadro dettagliato delle attività in corso e delle criticità. Chi desidera supportare l’attività giornalistica può sottoscrivere un abbonamento attraverso il sito della testata.
Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di ForliToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui.A distanza di un anno dal nostro primo viaggio tra i cantieri del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la città di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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