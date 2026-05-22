Conto alla rovescia per il Pnrr | i cantieri che corrono e quelli che arrancano

Da forlitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza sta attraversando diverse fasi di avanzamento: alcuni cantieri risultano attivi e in rapido sviluppo, mentre altri incontrano ostacoli che ne rallentano l’andamento. La sezione di inchieste di ForliToday.it dedica uno spazio esclusivo a approfondimenti sui progetti e sui ritardi, offrendo un quadro dettagliato delle attività in corso e delle criticità. Chi desidera supportare l’attività giornalistica può sottoscrivere un abbonamento attraverso il sito della testata.

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