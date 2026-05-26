La corsa alle sette Circoscrizioni risultati in diretta sui voti di presidenti e consiglieri

Sono state istituite sette Circoscrizioni nel Comune di Messina, secondo la delibera approvata dal consiglio comunale lo scorso settembre. I risultati delle elezioni per presidenti e consiglieri di queste Circoscrizioni sono disponibili in tempo reale.

Da quest'anno saranno sette le Circoscrizioni di Messina, così come delibera votata e approvata dal consiglio comunale lo scorso settembre. E la corsa ai seggi, a 24 ore dall'inizio dei conteggi, si fa interessante.Anche nei Quartieri si sente forte la presenza di Sud Chiama Nord. A quest'area. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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