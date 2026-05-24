Vigilia movimentata corsa alle sostituzioni dei presidenti di seggio
Prima dell’apertura delle urne si sono verificate numerose sostituzioni di presidenti di seggio, dovute a forfait dell’ultimo minuto. L’organizzazione elettorale ha richiesto interventi rapidi per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto. La situazione ha causato una mobilitazione di risorse per coprire i posti vacanti e assicurare la continuità delle operazioni. La giornata elettorale è iniziata con una fase di gestione delle assenze e di riorganizzazione delle squadre di seggio.
L’apertura delle urne è stata preceduta da ore particolarmente intense sul fronte dell’organizzazione elettorale, a causa di diversi forfait tra i presidenti di seggio che hanno reso necessarie sostituzioni dell’ultimo minuto. A fare il punto è Carmelo Crisafulli, presidente del comitato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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