Vigilia movimentata corsa alle sostituzioni dei presidenti di seggio

Notizia in breve

Prima dell’apertura delle urne si sono verificate numerose sostituzioni di presidenti di seggio, dovute a forfait dell’ultimo minuto. L’organizzazione elettorale ha richiesto interventi rapidi per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto. La situazione ha causato una mobilitazione di risorse per coprire i posti vacanti e assicurare la continuità delle operazioni. La giornata elettorale è iniziata con una fase di gestione delle assenze e di riorganizzazione delle squadre di seggio.