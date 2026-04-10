Corsa alle circoscrizioni la coalizione di Antonella Russo presenta due nuovi comitati elettorali

La campagna elettorale di Antonella Russo, candidata sindaca di Messina per il centrosinistra, prosegue con numerosi incontri sul territorio. La coalizione ha annunciato la creazione di due nuovi comitati elettorali per le prossime circoscrizioni. La candidata ha partecipato a incontri pubblici e si sono svolti eventi nelle diverse zone della città, mentre si intensifica la presenza sul territorio in vista delle elezioni.

Prosegue con un’intensa agenda di incontri sul territorio la campagna elettorale di Antonella Russo, candidata alla carica di sindaca di Messina per la coalizione di centrosinistra. La Russo prenderà parte nel fine settimana a due importanti inaugurazioni di comitati elettorali nelle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Proteste alla Fenice, il sovrintendente: «I comitati nascono con fini elettorali» Progetto Civico Italia si radica nel salernitano, Inverso: "Nuovi comitati e pronti alle elezioni"In vista del primo evento in Campania di Progetto Civico Italia, con Alessandro Onorato, il coordinamento provinciale di Salerno lavora alla... Si parla di: Messina, i primi due mesi di corsa al voto: tra strategie e cambi di casacca. Messina, domani la presentazione dei candidati presidenti del centrosinistra della 4ª e 6ª CircoscrizioneDomattina, alle ore 10, presso la sede del Comitato Elettorale di Antonella Russo, via Ghibellina 17 a Messina (pressi Libreria Feltrinelli), saranno presentati i candidati presidenti della IV e VI Ci ... strettoweb.com Agevolazioni ztl e stalli blu durante i lavori per il tram: la proposta di Antonella RussoMESSINA. «In risposta ai persistenti disagi alla viabilità causati dai lavori e dai ritardi nel ripristino della linea tramviaria, la nostra Amministrazione Comunale avvierà una misura straordinaria a ... letteraemme.it