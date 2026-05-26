la corea del nord alza la sua bandiera al sud tutto merito del calcio femminile

La Corea del Nord ha issato la propria bandiera nel Sud dopo che la squadra femminile del Naegohyang FC ha vinto la Champions League asiatica. La finale si è disputata sabato e ha visto la squadra nordcoreana battere le giapponesi del Tokyo Verdy Beleza. La vittoria ha attirato l’attenzione sulla presenza nordcoreana nel torneo continentale, trasformando un evento sportivo in un fatto di rilievo internazionale.

Qualche giorno fa era solo una curiosa storia sulla politica internazionale, ma adesso è anche una grande storia sportiva: il Naegohyang FC, una squadra della Corea del Nord, ha vinto la Champions League asiatica femminile, sconfiggendo sabato le giapponesi del Tokyo Verdy Beleza. La ragione della grande notorietà che questo successo sta avendo nel mondo è il fatto che la fase finale del torneo si è svolta interamente in Corea del Sud, con cui formalmente i nordcoreani sono in guerra dall’inizio degli anni Cinquanta. La guerra di Corea è stata, per certi versi, il calcio d’inizio della Guerra Fredda. Combattuta tra il 1950 e il 1953, ha portato alla spaccatura tra Pyongyang e Seul, e non ha mai visto la firma di un trattato di pace ufficiale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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