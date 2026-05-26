La conversione al nucleare non risolverebbe il problema energetico italiano ma farebbe impennare il debito pubblico Ecco perché
Un nuovo impianto nucleare comporterebbe costi iniziali molto alti, con tempi di ritorno dell’investimento che si estendono per decenni. Le spese per la gestione delle scorie radioattive e la fine vita degli impianti sono ingenti e continuative. Inoltre, il costo livellato dell’energia prodotta sarebbe superiore rispetto a quello delle fonti rinnovabili più diffuse, come solare ed eolico. Questi fattori rendono il nucleare poco praticabile per risolvere il problema energetico del Paese.
Costi iniziali straordinariamente elevati; tempi di ritorno dell’investimento troppo lunghi; spese di “Fine Vita” degli impianti e di gestione delle scorie gigantesche e un costo livellato dell’energia (LCOE) superiore rispetto alle principali fonti rinnovabili. Al di là della propaganda, sono numerosi i motivi per i quali la conversione al nucleare non risolverebbe il problema energetico italiano. Né nell’immediato, né tantomeno nel futuro più lontano. Oltre 20 miliardi solo per iniziare. Il primo scoglio sono i costi di investimento iniziali, che per il Politecnico di Milano, partirebbero da un minimo 20 miliardi di euro. Per ogni reattore... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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