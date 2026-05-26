Un nuovo impianto nucleare comporterebbe costi iniziali molto alti, con tempi di ritorno dell’investimento che si estendono per decenni. Le spese per la gestione delle scorie radioattive e la fine vita degli impianti sono ingenti e continuative. Inoltre, il costo livellato dell’energia prodotta sarebbe superiore rispetto a quello delle fonti rinnovabili più diffuse, come solare ed eolico. Questi fattori rendono il nucleare poco praticabile per risolvere il problema energetico del Paese.

Costi iniziali straordinariamente elevati; tempi di ritorno dell’investimento troppo lunghi; spese di “Fine Vita” degli impianti e di gestione delle scorie gigantesche e un costo livellato dell’energia (LCOE) superiore rispetto alle principali fonti rinnovabili. Al di là della propaganda, sono numerosi i motivi per i quali la conversione al nucleare non risolverebbe il problema energetico italiano. Né nell’immediato, né tantomeno nel futuro più lontano. Oltre 20 miliardi solo per iniziare. Il primo scoglio sono i costi di investimento iniziali, che per il Politecnico di Milano, partirebbero da un minimo 20 miliardi di euro. Per ogni reattore... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La conversione al nucleare non risolverebbe il problema energetico italiano, ma farebbe impennare il debito pubblico. Ecco perché

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