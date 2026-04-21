L’Italia si conferma tra i Paesi più indebitati al mondo, con un debito pubblico che supera i tremila miliardi di euro. Questa cifra rappresenta l’ammontare totale dei prestiti accumulati dallo Stato nel corso degli anni, che devono essere restituiti con interessi. A differenza del deficit, che indica la differenza tra entrate e uscite annuali, il debito pubblico è la somma di tutte le passività accumulate nel tempo.

L’Italia si conferma tra i Paesi più indebitati al mondo. Ma dietro una cifra che supera i tremila miliardi di euro si apre un quadro molto più complesso: cosa si intende davvero per debito pubblico italiano, chi lo detiene e in che modo influenza l’economia e la vita quotidiana dei cittadini? Dall’evoluzione storica al peso degli interessi, fino al rapporto con il Prodotto interno lordo, il debito pubblico non è soltanto un indicatore finanziario, ma una misura delle scelte economiche e politiche di un Paese. Secondo recenti dati, il debito italiano ha raggiunto un nuovo massimo storico: 3.140 miliardi di euro. Un livello record che non rappresenta necessariamente un’anomalia in sé, ma che impone di leggere con attenzione dinamiche, sostenibilità e prospettive future.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è il debito pubblico italiano: a quanto ammonta e come funziona. La differenza con il deficit

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