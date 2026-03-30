A Milano si parla di diverse operazioni di mercato e di ritorni in rosa. Si discute del possibile coinvolgimento di Rashford, che potrebbe essere trasferito in città, e di un'offerta rivolta a André. Inoltre, circolano voci sulla volontà di riaccogliere Tonali, che potrebbe tornare nel club dopo una stagione lontano. Questi sono i principali temi trattati nelle ultime notizie sportive.

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di 'Pianeta Milan', il nostro Stefano Bressi tratta diversi temi del giorno per quanto riguarda i rossoneri. Il primo riguarda l'interesse del Diavolo per Marcus Rashford, che, secondo le ultime indiscrezioni, non dovrebbe essere riscattato dal Barcellona e dovrebbe quindi tornare al Manchester United. Con ancora due anni di contratto, sono diverse le strade percorribili dal Milan per arrivare lui. Come detto nel video, lui sarebbe molto utile perché è un attaccante in grado di giocare (bene) in ogni ruolo in avanti, ma su di lui c'è la forte concorrenza del PSG. Il secondo tema del video riguarda la nuova offerta del Milan per André, centrocampista brasiliano del Corinthians. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco perché Rashford farebbe al caso tuo! Nuova offerta per André e il ritorno di Tonali

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