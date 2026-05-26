La Consolini Volley ha annunciato l’ingaggio di Jessica Rivero come nuova schiacciatrice. L’atleta, con un’esperienza consolidata nel ruolo, si unirà alla squadra per rafforzare il reparto. La società ha dichiarato che l’obiettivo è migliorare le performance complessive del team e contribuire agli obiettivi stagionali. Rivero si unisce così al roster per la stagione in corso, portando competenza e qualità in campo.

Arriva Jessica Rivero a completare il reparto schiacciatrici della Consolini Volley. Un’attaccante di altissimo livello e di grande esperienza per dare ancora più quota alle ambizioni delle marignanesi. Un acquisto che porta in dote fisicità, tecnica e un percorso costruito ad alto livello, pensato per aggiungere qualità e profondità al reparto offensivo e dare solidità a una formazione che vuole continuare a crescere nel panorama della Serie A1. Nata a Camagüey, Cuba, il 15 marzo 1995, Rivero è cresciuta in Spagna ed è una laterale di 181 centimetri con un profilo che unisce potenza e intelligenza di gioco. Formatasi in Spagna, ha giocato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Consolini si regala Rivero: "Voglio aiutare il gruppo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cody Rhodes si prepara al post-ring: “Voglio capire dove posso aiutare la WWE”

Diouf a Dazn: «Posizione? Ovunque, voglio solo aiutare la squadra.Oggi è il mio compleanno: sono emozionato»In una recente intervista trasmessa da Dazn, il calciatore ha dichiarato di essere disponibile a giocare in qualsiasi ruolo per supportare la squadra.