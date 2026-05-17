Diouf a Dazn | Posizione? Ovunque voglio solo aiutare la squadraOggi è il mio compleanno | sono emozionato

In una recente intervista trasmessa da Dazn, il calciatore ha dichiarato di essere disponibile a giocare in qualsiasi ruolo per supportare la squadra. Ha aggiunto di voler contribuire al meglio delle sue capacità senza preferenze specifiche sulla posizione in campo. Durante l'intervista, ha anche menzionato di festeggiare il suo compleanno e di sentirsi emozionato in questa giornata speciale. Le sue parole sono state rivolte a sottolineare la volontà di essere utile al team in ogni circostanza.

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