Diouf a Dazn | Posizione? Ovunque voglio solo aiutare la squadraOggi è il mio compleanno | sono emozionato
In una recente intervista trasmessa da Dazn, il calciatore ha dichiarato di essere disponibile a giocare in qualsiasi ruolo per supportare la squadra. Ha aggiunto di voler contribuire al meglio delle sue capacità senza preferenze specifiche sulla posizione in campo. Durante l'intervista, ha anche menzionato di festeggiare il suo compleanno e di sentirsi emozionato in questa giornata speciale. Le sue parole sono state rivolte a sottolineare la volontà di essere utile al team in ogni circostanza.
Sommer, nessun ritorno al Basilea in estate! Lichtsteiner ci rinuncia: «Valeva la pena provarci» Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Inter Primavera, è caccia delle semifinali playoff: in caso di passaggio del turno sarà il Parma l’avversaria dei nerazzurri Inter Primavera ai playoff: decisiva la vittoria contro il Genoa. Il resoconto del match Lazio Inter, c’è spazio anche per Mosconi. Debutto in Serie A per il classe 2007 Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». 🔗 Leggi su Internews24.com
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