Cody Rhodes sta pianificando il suo futuro oltre il ring. Dopo aver disputato numerosi match, si sta concentrando anche su come poter contribuire alla crescita della WWE in un ruolo diverso. In alcune dichiarazioni, ha detto di voler capire dove può essere più utile all’interno dell’azienda, senza specificare ancora quale direzione prenderà. La sua attenzione si sposta quindi dalla prestazione atletica a un possibile impegno nel settore organizzativo.

Cody Rhodes non sta più pensando soltanto al proprio futuro sul ring: sta già preparando il terreno per quello che potrebbe essere il suo ruolo dietro le quinte in WWE. Durante il podcast What Do You Wanna Talk About?, Rhodes ha rivelato di aver recentemente compiuto un passo importante per capire come sarebbe lavorare all’interno della struttura aziendale e creativa della WWE. Invece di limitarsi a parlarne, ha deciso di affrontare la situazione come una vera opportunità professionale, andando direttamente nella sede centrale della WWE per vedere da vicino come funzionano le cose quotidianamente e capire dove potrebbe inserirsi: “Volevo andare negli uffici per vedere com’è davvero la vita al quartier generale della WWE.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Cody Rhodes si prepara al post-ring: “Voglio capire dove posso aiutare la WWE”

Notizie correlate

WWE: La reazione di SmackDown al possibile Cody Rhodes vs Randy OrtonCome per ogni puntata, in apertura vengono riportati riassunti ed eventi principali dello show.

Cody Rhodes vince la battaglia di WrestleMania e si conferma campione della WWE: Randy Orton si arrendeLo show dha visto la presenza di nomi celebrità dello spettacolo, tra cui John Cena, Logan Paul, Jelly Roll, IShowSpeed e Pat McAfee.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Cody Rhodes racconta il suo terribile infortunio all'occhio durante WrestleMania 42; WWE: Cody Rhodes guarda già al futuro lontano dal ring; Cody Rhodes frena su CM Punk: Match difficile da realizzare; WWE SmackDown 01-05-26: Gunther abbatte Cody Rhodes e Jacob Fatu scatenato contro la Bloodline - Highlights.

WWE: Cody Rhodes guarda già al futuro lontano dal ringNonostante l'esperienza negativa da vicepresidente in AEW, Cody Rhodes sta già attivamente preparando il suo ruolo nel backstage della WWE ... spaziowrestling.it

WWE: Cody Rhodes a SmackDown svela una bella notiziaNel corso dell'ultima puntata di SmackDown, Cody Rhodes ha voluto aggiornare il WWE Universe sulle sue condizioni di salute ... spaziowrestling.it

A #SmackDown, Ricky Saints ha lanciato qualche provocazione a Cody Rhodes! - facebook.com facebook