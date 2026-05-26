Durante il Festival di Cannes 2026, un’attrice ha parlato del rapporto tra i bambini e la tecnologia, condividendo un metodo per stimolare la loro immaginazione. La confessione è arrivata in occasione di un intervento pubblico, senza dettagli specifici sul metodo. La discussione si è concentrata sulla relazione tra genitori e figli, con un focus su come favorire l’attività creativa dei più giovani. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media presenti alla manifestazione.

A margine del Festival di Cannes 2026, appena concluso sulla Croisette, Penelope Cruz ha acceso i riflettori su un tema che attraversa milioni di case: il rapporto tra i più giovani e la tecnologia. L’attrice spagnola, da sempre riservata sulla vita privata, ha scelto di condividere la sua esperienza genitoriale con una presa di posizione netta che non passerà inosservata. Insieme al marito Javier Bardem, la Cruz ha costruito una famiglia lontana dai riflettori. I loro due figli, Leonardo (nato a Los Angeles nel gennaio 2011) e Luna (nata a Madrid nel luglio 2013), crescono in un ambiente dove la privacy è un valore non negoziabile e i social media restano territorio proibito. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La confessione di Penélope Cruz a Cannes sul rapporto con i figli: ecco il metodo per stimolare la loro immaginazione

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