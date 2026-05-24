Durante il festival di Cannes, l’attrice Penelope Cruz ha commentato il rapporto di suo figlio con i social e il cellulare, affermando che è importante che il bambino impari che “va bene anche annoiarsi”. La Cruz ha parlato della necessità di trovare un equilibrio tra l’uso dei dispositivi digitali e il tempo libero. La sua dichiarazione si è concentrata sul valore di concedere momenti di noia ai figli.

L’attrice Penelope Cruz, a Cannes per il festival che si è concluso ieri, ha parlato del rapporto di suo figlio con il cellulare e con i social, sottolineando che deve capire che “Va bene anche annoiarsi”. Penelope Cruz e suo marito Javier Bardem hanno due figli: il primogenito Leonardo (nato a Los Angeles il 22 gennaio 2011) e la secondogenita Luna (nata a Madrid il 22 luglio 2013). Entrambi i genitori proteggono rigorosamente la privacy dei figli, tenendoli lontani dai social media. “Sì, cerco di limitarlo il più possibile. Niente cellulari fino alle 14 e lo limito davvero – ha spiegato l’attrice -. Ma anche se lo fai, è una cosa importante là fuori quello che (i social) stanno facendo alle generazioni più giovani e mi sento fortunata di non doverlo fare, come se non ci fosse stato permesso di annoiarci quando eravamo bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cannes 2026, Penelope Cruz e il rapporto del figlio con i social: "Va bene anche annoiarsi"

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