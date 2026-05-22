Durante il Festival di Cannes, l’attrice Penelope Cruz ha condiviso di aver vissuto momenti di grande paura legati a una diagnosi errata di aneurisma cerebrale. Ha spiegato di aver avuto un forte spavento quando i medici le hanno comunicato la presenza di questa condizione, che si è rivelata poi infondata. La Cruz ha anche raccontato di aver pianto sul set a causa di questa esperienza, descrivendo come sia stato difficile affrontare quel periodo.

Tra le dive più acclamate del Festival di Cannes 2026 c’è Penelope Cruz, che sulla Croisette presenta il film La Bola Negra. Durante uno dei numerosi incontri con la stampa, l’attrice spagnola ha rivelato uno dei momenti più difficili degli scorsi mesi, quando ha davvero temuto per la propria salute. A causa di una diagnosi in seguito rivelatasi errata, Cruz ha creduto di avere un aneurisma cerebrale. Penelope Cruz, a Cannes racconta la grande paura Nel corso di una conferenza stampa di Cannes 2026, Penelope Cruz ha raccontato dello spavento preso durante le riprese di La Bola Negra, film in gara al Festival. “Un medico mi ha chiamato e mi ha detto che da alcuni esami che avevo fatto, a lui sembrava ci fosse la possibilità che avessi un aneurisma cerebrale”: è il racconto dell’attrice. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Penelope Cruz a Cannes racconta la paura per la diagnosi errata di aneurisma cerebrale, "ho pianto sul set"

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