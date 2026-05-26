La Comunità Bergamasca stanzia 1,1 milioni per il Terzo Settore

La Comunità Bergamasca ha destinato 1,1 milioni di euro ai bandi territoriali 2026, rivolti al Terzo Settore. La Fondazione ha selezionato 125 progetti in ambito sociale, ambientale e culturale. A Ranica, si evidenzia una forte attività nell’attivarsi per rispondere ai bisogni della comunità. I progetti approvati riguardano iniziative di diversa natura, con un focus su interventi condivisi e partecipati. La ripartizione dei fondi mira a sostenere programmi locali e a rafforzare il ruolo delle realtà del territorio.

I BANDI TERRITORIALI 2026. La Fondazione ha selezionato 125 progetti nel Sociale, nell’Ambiente e nella Cultura Ranica: «Grande vitalità nell’attivarsi verso i bisogni». Oltre un milione di euro per sostenere il territorio bergamasco, le sue fragilità, la cultura diffusa e i progetti legati alla sostenibilità ambientale. È questa la direzione scelta dalla Fondazione della Comunità Bergamasca con i Bandi 2026, che mettono in campo risorse e reti per accompagnare associazioni, enti e organizzazioni del Terzo Settore nella costruzione di risposte concrete ai bisogni delle comunità locali. Sono infatti 125 i progetti selezionati dalla Fondazione nell’ambito dei bandi dedicati a Sociale, Cultura e Ambiente, per un finanziamento complessivo di oltre 1,1 milioni di euro destinati alle realtà della nostra provincia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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