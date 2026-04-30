Dopo l’accoltellamento di due persone di fede ebraica avvenuto a Golders Green, una zona a nord di Londra, il governo britannico ha annunciato un investimento di 25 milioni di sterline destinato a rafforzare le misure di sicurezza nelle comunità ebraiche del paese. La decisione arriva in seguito agli attacchi avvenuti recentemente e mira a tutelare le aree con presenza significativa di cittadini di religione ebraica.

Dopo la vicenda di Golders Green, periferia a nord di Londra, dove due ebrei sono stati accoltellati, il governo britannico ha comunicato di aver stanziato 25 milioni di sterline per il potenziamento della sicurezza nelle comunità semite. Come ha spiegato anche la Bbc, i fondi saranno impiegati per incrementare il numero di pattuglie della Polizia e per aumentare il livello della sicurezza attorno a Sinagoghe, scuole e centri frequentati dagli ebrei. Ma la Gran Bretagna non è nuova a questo tipo di aggressioni antisemite: il 2 ottobre 2025, nel quartiere di Crumpsall a Manchester, due persone sono state investite e uccise da un attentatore alla guida di una macchina.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Accoltellamento antisemita a Londra: il governo stanzia 25 milioni di sterline per la sicurezza delle comunità ebraiche

Notizie correlate

Due accoltellati a Londra, il governo britannico stanzia 25 milioni per sicurezza comunità ebraiche(Adnkronos) – All'indomani dei fatti di Golders Green, sobborgo a nord di Londra dove due ebrei sono stati accoltellati, la Bbc riferisce che il...

Londra, incendiate ambulanze della comunità ebraica. La polizia: “Atto antisemita”Quattro ambulanze appartenenti al servizio di soccorso della comunità ebraica Hatzola sono state incendiate a Golders Green, quartiere nel nord-ovest...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: un fermo; Attacco antisemita a Londra: l'accoltellamento di una delle vittime ripreso dalle telecamere; Londra, 2 accoltellati vicino alla sinagoga. Arrestato l'aggressore, ha problemi mentali; Attacco antisemita a Londra: accoltellate due persone. Arrestato il presunto aggressore.

Il momento dell'attacco antisemita a Londra nel video delle telecamere di sorveglianzaAlcune telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l'accoltellamento di una delle vittime nel quartiere ebraico di Londra. Le immagini, che stanno circolando sui social, mostrano un uomo che aspetta ... msn.com

Londra, accoltellamento nel quartiere ebraico: nel video della polizia l'arresto dell'aggressore(LaPresse) Mercoledì la polizia metropolitana di Londra ha diffuso il video ripreso dalle bodycam di due agenti coinvolti nell'arresto di un ... stream24.ilsole24ore.com

Accoltellamento antisemita a Londra: il governo stanzia 25 milioni di sterline per la sicurezza delle comunità ebraiche- - facebook.com facebook

L'uomo di 45 anni arrestato per l'accoltellamento di due cittadini ebrei nel quartiere di Golders Green, nel nord di Londra, "ha precedenti di grave violenza e problemi di salute mentale". Lo ha dichiarato il comandante della Met Police, Mark Rowley, parlando x.com