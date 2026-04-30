Due accoltellati a Londra il governo britannico stanzia 25 milioni per sicurezza comunità ebraiche

Due persone sono state accoltellate in un'area di Londra, secondo quanto riferito. In risposta all'incidente, il governo britannico ha annunciato uno stanziamento di 25 milioni di sterline destinato a sostenere la sicurezza delle comunità ebraiche. L'evento si è verificato nel sobborgo di Golders Green, situato a nord della capitale, e le autorità stanno investigando sulle circostanze dell'aggressione.

(Adnkronos) – All'indomani dei fatti di Golders Green, sobborgo a nord di Londra dove due ebrei sono stati accoltellati, la Bbc riferisce che il governo britannico ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 25 milioni di sterline, circa 29 milioni di euro, destinati al rafforzamento della sicurezza per le comunità ebraiche. I fondi verranno utilizzati per.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Ex ambasciatore britannico coinvolto nel caso Epstein, trema il governo di LondraIl premier britannico Keir Starmer è impegnato nel difficile compito di placare l’opinione pubblica infuriata per le rivelazioni che emergono sui... Leggi anche: Paura a Londra per un nuovo attacco antisemita: accoltellati due ebrei davanti a sinagoga Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Londra, 2 accoltellati vicino alla sinagoga. Arrestato l'aggressore, ha problemi mentali; Londra, accoltellati due ebrei a Golders Green: video dell’arresto dopo l’attacco alla sinagoga; Londra: accoltella due persone nel quartiere ebraico, fermato dal servizio di sicurezza Shomrim. L'allarme della polizia: Ennesimo attacco in zona; Due uomini di religione ebraica sono stati accoltellati per strada a Londra. Due uomini ebrei sono stati accoltellati a Londra. Arrestato un uomo con precedenti. Le immaginiGli attacchi, definiti atti di terrorismo, sono avvenuti in pieno giorno nella zona dello shopping di Golders Green. L'aggressore fermato da membri dell'organizzazione di sicurezza volontaria Shomrim. ilfoglio.it Terrore antisemita nel quartiere ebraico a Londra, due accoltellatiDue persone sono state accoltellate a Londra nel quartiere di Golders Green, abitato da una vasta comunità di ebrei osservanti. Lo riporta Sky News, citando un gruppo di sicurezza ebraico locale. Il p ... ansa.it Nel quartiere di Londra dove sono stati accoltellati due ebrei: «Cresce l’antisemitismo, molti se ne vanno» x.com Londra, accoltellati due ebrei a Golders Green: video dell’arresto dopo l’attacco alla sinagoga Link nei commenti - facebook.com facebook