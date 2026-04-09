Cupra Raval rappresenta uno dei modelli principali per la strategia elettrica del marchio. La vettura, prevista in produzione in Europa sulla piattaforma MEB+, sarà disponibile dall’estate 2026. Si tratta di un’auto compatta con un design innovativo e dotata di tecnologie avanzate. La gamma comprenderà varie versioni con diverse potenze e due opzioni di batterie chimiche, puntando a conquistare le aree urbane.

Cupra Raval è uno dei modelli chiave per il futuro elettrico del brand spagnolo: arriverà nell’estate 2026, sarà prodotta in Europa sulla piattaforma MEB+ e punta tutto su dimensioni compatte, tecnologia, design e una gamma articolata con diverse potenze e due chimiche per le batterie. I numeri della Cupra Raval. Con 4,04 metri di lunghezza, Raval si inserisce nel segmento delle compatte elettriche, senza però rinunciare alla possibilità, pagando, di avere a bordo dotazioni da categoria superiore. Il passo di 2,6 metri garantisce una buona abitabilità interna anche per quattro adulti, mentre il bagagliaio arriva a 430 litri. La trazione è anteriore e la piattaforma è la MEB+ condivisa all’interno del gruppo VAG, ma profondamente personalizzata da Cupra nell’assetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cupra Raval vuole conquistare le città: compatta, tecnologica e dal look accattivante

CUPRA Raval, l’elettrica urbana con carattere. Arriva in estate il nuovo hi-tech per la città – FOTO‹ › 1 / 7 cupra raval ‹ › 2 / 7 cupra raval ‹ › 3 / 7 cupra raval ‹ › 4 / 7 cupra raval ‹ › 5 / 7 cupra raval ‹ › 6 / 7 cupra raval ‹ › 7 / 7 cupra...

Leggi anche: La nuova CUPRA Raval debutterà il 9 aprile

La nuova CUPRA RAVAL è una citycar da 226 cv (differenziale A SLITTAMENTO LIMITATO e guida al top)

Argomenti più discussi: Cupra Raval: la data di presentazione è ufficiale, manca pochissimo; La nuova CUPRA Raval debutterà il 9 aprile.

CUPRA Raval, l’elettrica urbana che vuole cambiare il segmentoNuova CUPRA Raval: quattro metri, fino a 226 CV, anima urbana e debutto previsto nell’estate 2026. Non è soltanto una nuova auto elettrica. affaritaliani.it

Cupra Raval, l’elettrica tutto pepe: fino a 226 CV e prezzi da 26 mila euro - VIDEOInterni curati, tante personalizzazioni, 441 litri di bagagliaio e autonomia fino a 450 km. Ecco com'è e quanto costa la spagnola ... quattroruote.it

CUPRA Raval, l’elettrica urbana che vuole cambiare il segmento ift.tt/a2gAChR x.com

| Cupra Raval Se pensate che le auto elettriche siano tutte uguali, la Cupra Raval è pronta a smentirvi. Anche se ha ben tre gemelle (Volkswagen ID Polo, ID Cross, Skoda Epiq), tutte compatte e nate sulla medesima piattaforma, la MEB+ con layout a trazione - facebook.com facebook