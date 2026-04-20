Mercedes amplia la sua gamma di veicoli elettrici con la nuova Classe C, una berlina che si presenta più grande e dotata di tecnologie aggiornate. Rispetto ai modelli precedenti, questa versione offre un’autonomia di circa 760 km e si distingue per le dimensioni rinnovate. La casa automobilistica continua così a proporre vetture elettriche con caratteristiche migliorate, dopo aver introdotto il modello GLC.

La gamma elettrica di Mercedes si espande con la Classe C, che segue le orme del Suv Glc e va ad affiancare la versione termica, destinata a rimanere in produzione su una piattaforma completamente diversa. Sì, perché questa berlina a zero emissioni ha poco in comune con la vettura di segmento D che ben conosciamo: è più lunga di ben 13 cm, vanta un passo notevolmente superiore ed è costruita su una base totalmente diversa, la stessa della Glc EQ. E sempre con il Suv condivide anche il propulsore di esordio, la versione 400 4Matic bimotore da 489 Cv di potenza e autonomia fino a 760 km. Più avanti seguiranno ulteriori propulsori, tra cui una versione a trazione posteriore che promette di superare agilmente gli 800 km di percorrenza con una ricarica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes Classe C elettrica: più grande, più tecnologica e con 760 km di autonomia

Mercedes CLA 250+ Electric Review with Vicki Butler-Henderson - Range, Charging & Tech Explained

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