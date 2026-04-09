È stato pubblicato il nuovo singolo di Michele Bravi intitolato “Genitore 3”, che anticipa l’uscita del suo prossimo album “Commedia Musicale”. La canzone è il terzo brano estratto dal progetto discografico e arriva dopo altri due singoli già rilasciati. L’album sarà disponibile nelle prossime settimane e il singolo è stato diffuso attraverso piattaforme digitali. La comunicazione ufficiale è stata resa nota tramite un comunicato stampa.

Credit: Mauro Balletti MILANO – È “Genitore 3” il terzo estratto del nuovo album di inediti di Michele Bravi, “Commedia Musicale”, (Daleth under exclusive license to M.A.S.T.Believe), disponibile da domani, venerdì 10 aprile, su tutte le piattaforme digitali. Il brano mette in scena un dialogo immaginario con un figlio ancora inesistente e diventa l’occasione per riflettere sul desiderio intimo e complesso di diventare genitori oggi, tra consapevolezze personali e un clima sociale e politico che attraversa anche le scelte più private. Scritto insieme a Rondine, che firma anche la musica con Vincenzo Centrella, l’artista apre uno spiraglio intimo e disarmato su una delle domande più semplici e più temute dell’età adulta, “È giusto che io pensi a un figlio?”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Michele Bravi: esce “Genitore 3”, il nuovo singolo che anticipa l’album “Commedia musicale”

Dopo Sanremo, Michele Bravi torna con un nuovo album: “Commedia Musicale” uscirà il 17 aprile«Ho iniziato a lavorare al nuovo album mettendo insieme idee, melodie, brani lasciati in giro, come brandelli di stoffa da cucire insieme.

Michele Bravi - Commedia Musicale Tour al Teatro OlimpicoMichele Bravi, reduce dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo, arriva in concerto a Roma.

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