Da oggi, sulla collina di Bologna, è in vigore il limite di velocità di 50 kmh su circa 85 chilometri di strade. La nuova ordinanza riguarda tutte le arterie che attraversano l’area collinare, con cartelli installati lungo il percorso. La misura si applica 24 ore su 24, e riguarda sia le strade principali che quelle secondarie. Non sono previste eccezioni o deroghe, e la limitazione resta in vigore fino a nuovo avviso.

Bologna, 26 maggio 2026 – È in vigore da oggi la nuova zona 50 kmh che interessa tutta la zona collinare extraurbana, nel territorio dei Quartieri Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena compreso tra il confine del centro abitato di Bologna e quello del territorio comunale a sud della città, per un totale di circa 82,6 chilometri di strade collinari extraurbane. Il progetto: “Da oggi è formalmente in vigore”. Il progetto era stato annunciato a fine 2025, nei mesi scorsi si è proceduto all’adeguamento della segnaletica e ora, con la firma dell’ordinanza, entra formalmente in vigore. Questo intervento risponde all’obiettivo di migliorare la sicurezza degli utenti della strada che l’amministrazione comunale persegue su molteplici fronti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La collina di Bologna è “Zona 50”: il nuovo limite copre circa 85 km di strade

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