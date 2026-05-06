Limite massimo di 30 km h in due importanti strade di Napoli | i nuovi dispositivi di viabilità

Il Comune di Napoli ha emesso due ordinanze per limitare la velocità massima a 30 kmh in via dell’Epomeo e in via Pigna. Le disposizioni sono state adottate dall'Area infrastrutture stradali e tecnologiche del Servizio viabilità e traffico e riguardano la regolamentazione della circolazione in queste arterie cittadine. Le nuove misure sono state rese note attraverso due ordinanze dirigenziali ufficiali.

L'Area infrastrutture stradali e tecnologiche del Servizio viabilità e traffico del Comune di Napoli, con due ordinanze dirigenziali, ha disposto la razionalizzazione della disciplina viabilistica in via dell’Epomeo e in via Pigna. Per entrambe le strade i nuovi dispositivi stabiliscono, tra le.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, strage di pedoni in strada. Polemiche e un flash mob: “Serve limite di 30 km/h”Tempo di lettura: 2 minutiOtto morti in meno di tre mesi, tre vittime in tre giorni: a Napoli è strage di pedoni in strada. Roma: ricorso al Consiglio di Stato contro il limite 30 km/hSabato 14 marzo 2026, alle ore 11:52, un ricorso straordinario è stato depositato al Consiglio di Stato contro il provvedimento della giunta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Limite 30 km/h in città: dove si applica, le sanzioni e cosa cambia; Cantieri in città dal 30 aprile al 7 maggio: viabilità alternativa e lavori in corso; Lavori di manutenzione stradale; Completamento lavori di costruzione del nuovo collegamento ferroviario tra Bergamo ed Orio al Serio in via Rovelli: modificata la viabilità. La Fiab chiede un freno: Limite di velocità a 30 in tutti i centri urbaniChiede di mettere un freno alla corsa del traffico la Federazione italiana ambiente e bicicletta, che lancia la volata al progetto Versilia 30 per l’introduzione del limite di velocità di 30 ... lanazione.it Città 30 torna a Bologna: sei multati per il superamento del limiteCittà 30 torna a Bologna: sei multati per il superamento del limite. Undici pattuglie dei vigili urbani. in strada nel primo giorno della fase 2. Ma il sindaco di Modena Mazzetti boccia il provvedim ... ilnordestquotidiano.it Tassi agevolati con un limite massimo dello 0,25% annuo Regione Siciliana Irfis-FinSicilia spa - facebook.com facebook