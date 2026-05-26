Da oggi tutta la collina diventa Zona 50
Da oggi, tutte le strade collinari extraurbane della zona bolognese sono diventate “Zona 50”. La segnaletica verticale è stata aggiornata e i cartelli indicano ora un limite di velocità di 50 chilometri orari. La modifica riguarda l’intera area collinare, interessando le strade che attraversano il territorio comunale. La nuova regolamentazione è entrata in vigore subito dopo la conclusione dei lavori di adeguamento.
Da oggi la collina bolognese è ufficialmente una “zona 50”. Dopo la conclusione dei lavori di adeguamento della segnaletica verticale, entra infatti in vigore il nuovo limite di velocità a 50 chilometri orari sulle strade collinari extraurbane del territorio comunale. Il provvedimento riguarda. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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