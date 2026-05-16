Spiagge più belle del mondo 2026 | in classifica anche due italiane

Nel 2026, tra le cinquanta spiagge più belle del mondo figurano anche due italiane. La classifica include località di diversi paesi, evidenziando le preferenze degli esperti e dei viaggiatori. Le spiagge sono state valutate in base a vari criteri, tra cui la bellezza naturale, le acque e l’ambiente circostante. La presenza di due località italiane tra le migliori al mondo rappresenta un riconoscimento per le zone di mare del paese. La pubblicazione della classifica ha attirato l’attenzione di appassionati di viaggio e di turismo.

Tra le 50 spiagge più belle del mondo ce ne sono due italiane. Scopriamo insieme le posizioni della classifica. La classifica delle spiagge più belle del mondo ne comprende anche due italiane. La World’s 50 Best Beaches svela mete davvero da sogno, che tutti dovrebbero visitare. La World’s 50 Best Beaches ha svelato quali sono le spiagge più belle del mondo e tra queste ne troviamo anche due italiane. Sabbie perfette, mare trasparente, paesaggi da cartolina: sono questi i dettagli delle mete da sogno che tutti dovrebbero avere l’occasione di poter visitare. Su ben 50 spiagge selezionate, 11 sono europee, tra cui quelle di Grecia, Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Irlanda. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Le 10 Spiagge Più Belle del Mondo nel 2026: Cè anche lItalia!

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