Il Wolfsburg retrocede in Zweite Liga dopo 29 anni nella massima divisione tedesca. La squadra, con giocatori italiani come Barzagli e Zaccardo, ha concluso la stagione con una sconfitta che ha sancito la retrocessione. La città si prepara a salutare una lunga presenza in Bundesliga, segnando la fine di un’epoca per il club e il suo legame con il calcio italiano.

A 17 anni dallo storico titolo conquistato con Dzeko, Barzagli e Zaccardo, il Wolfsburg è clamorosamente retrocesso, perdendo 2-1 ai supplementari il playout contro il Paderborn. Un dramma sportivo per una società con una proprietà forte come la Volkswagen, che non milita in Zweite Bundesliga dal 1997. Una pagina triste per la storia di un club che deve molto all’Italia, sia in campo che fuori. All'ombra della stazione centrale della città, c'è una statua di bronzo che molti tifosi di casa vedono quando passano per andare allo stadio. Rappresenta un uomo con una valigia di cartone in mano e lo sguardo pieno di speranza: è la statua "dell’Emigrante", memoria collettiva dei Gastarbeiter, gli italiani partiti dal Mezzogiorno negli anni Sessanta per stringere bulloni sulle catene di montaggio della Volkswagen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La "città degli italiani" saluta la Bundesliga: da Barzagli a Zaccardo, il filo che lega Wolfsburg al nostro Paese

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