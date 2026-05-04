Nella giornata di oggi in Bundesliga, il Leverkusen si è portato in zona Champions League, mentre il Wolfsburg è uscito dalla zona retrocessione. La gara si svolge alla terzultima giornata di campionato, con il titolo già deciso. Tuttavia, le squadre sono ancora impegnate nelle lotte per l’Europa e per evitare la retrocessione, anche se alcune hanno ormai rinunciato a queste sfide nel weekend.

Friburgo in Brisgovia (Germania) 4 maggio 2026 - Terzultima giornata di Bundesliga: il titolo è già assegnato, ma ci sono ancora da decidere la lotta Europa e soprattutto quella per non retrocedere, dove però diverse squadre si sono chiamate fuori in questo weekend. Bayern e Borussia non si toccano nelle prime due posizioni, ma alle loro spalle il Lipsia cade, il Leverkusen sale al quarto posto in un terzetto composto anche da Stoccarda e Hoffenheim, tutte appaiate e in lotta per un posto nella prossima Champions. Alle loro spalle il Friburgo sopravanza il Francoforte, mentre l' Augsburg ancora sogna un posto in Conference League. Salvezza aritmetica per Gladbach, Amburgo e Union Berlino, mentre il Wolfsburg sale in zona spareggi, salutando momentaneamente la penultima posizione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bundesliga: Leverkusen sale in zona Champions, Wolfsburg fuori da quella retrocessione

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