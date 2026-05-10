L’allenatore del Wolfsburg Hecking è ottimista per la retrocessione in Bundesliga

L’allenatore del Wolfsburg, Dieter Hecking, ha espresso un sentimento positivo dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, affermando di aver avuto una “bella sensazione”. La partita si è svolta nell’ambito della lotta per la retrocessione in Bundesliga, che si concluderà nell’ultima giornata del campionato. La squadra si trova all’ultimo posto in classifica e la sua posizione sarà decisa negli ultimi incontri della stagione.

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Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore del Wolfsburg Dieter Hecking ha avuto una “bella sensazione” dopo la sconfitta della sua squadra contro il Bayern Monaco, mentre la battaglia per la retrocessione della Bundesliga si avvia all’ultima giornata. Il gol al 56? di Michael Olise ha assicurato la vittoria per 1-0 dei campioni della Bundesliga alla Volkswagen Arena, nonostante una prestazione impressionante dei lottatori per la retrocessione. Il Wolfsburg ha prodotto 3,04 xG contro 1,85 del Bayern, in gran parte dovuto al rigore sbagliato di Harry Kane, mentre Mattias Svanberg ha colpito il palo nel finale per i padroni di casa. Il risultato fa sì che il Wolfsburg rimanga 16esimo in campionato, a pari punti con il 17esimo posto del St.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’allenatore del Wolfsburg Hecking è ottimista per la retrocessione in Bundesliga ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bundesliga: Leverkusen sale in zona Champions, Wolfsburg fuori da quella retrocessioneFriburgo in Brisgovia (Germania) 4 maggio 2026 - Terzultima giornata di Bundesliga: il titolo è già assegnato, ma ci sono ancora da decidere la lotta... Wolfsburg, ufficiale il ritorno di Hecking sulla panchina biancoverde dopo 10 anni. I dettagliAndrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate».