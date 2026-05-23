Iran accusa gli Stati Uniti | Stanno ostacolando i negoziati per fermare la guerra

Da dayitalianews.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di ostacolare i negoziati per fermare il conflitto. Durante una telefonata con le Nazioni Unite, il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che gli Stati Uniti stanno compromettendo i colloqui diplomatici. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di questa interferenza. La questione è stata sollevata in un momento di tensione tra le parti coinvolte nei tentativi di trovare una soluzione diplomatica al conflitto.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Telefonata tra Teheran e le Nazioni Unite. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha accusato gli Stati Uniti di compromettere i colloqui diplomatici per mettere fine al conflitto in corso. Le dichiarazioni sono arrivate durante una conversazione telefonica avuta nelle prime ore della giornata con António Guterres. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tasnim, il capo della diplomazia iraniana avrebbe sostenuto che Washington starebbe sabotando il dialogo attraverso richieste considerate eccessive e irrealistiche. “Richieste massimaliste e posizioni contraddittorie”. Nel corso del colloquio, Abbas Araghchi ha criticato duramente l’atteggiamento degli Stati Uniti, parlando di “malafede”, “posizioni contraddittorie” e “ripetuti tradimenti” che avrebbero finito per bloccare il processo negoziale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

iran accusa gli stati uniti stanno ostacolando i negoziati per fermare la guerra
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