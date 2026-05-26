La Cina ha aumentato la produzione di missili, portando l’arsenale a circa 3.500 ordigni. Le fabbriche dedicate alla costruzione dei missili sono operative e pronte a sostenere un eventuale conflitto. La crescita riguarda sia il numero di missili che la capacità industriale di produzione, con un’accelerazione evidente negli ultimi mesi.

La Cina continua a rafforzare in maniera significativa la propria produzione di missili, rimpinguando un arsenale che si sta espandendo tanto nella quantità quanto nella capacità industriale di sostenere simili ritmi. Dal 2025 Pechino ha intensificato gli ordini al comparto difesa, coinvolgendo decine di aziende quotate che forniscono componenti chiave al programma missilistico nazionale. Cosa succede? Questa tendenza segue non solo le tensioni sempre latenti presenti nello Stretto di Taiwan, ma anche quelle che più in generale abbracciano l’intero Indo-Pacifico, dove la deterrenza cinese si basa sempre più su capacità di attacco a lungo raggio e sulla profondità delle scorte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cina accelera sui missili: arsenale da 3.500 ordigni e fabbriche pronte al conflitto

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