Gli Stati Uniti stanno affrontando una nuova sfida legata alla deterrenza nei confronti della Cina, a causa di recenti sviluppi sui missili che preoccupano le autorità americane. La crescente pressione militare nella regione del Medio Oriente sembra influire anche sulla stabilità strategica in Asia-Pacifico. Fonti ufficiali hanno segnalato preoccupazioni riguardo alla possibilità che le tensioni si intensifichino ulteriormente, mettendo in discussione gli equilibri attuali.

La pressione militare esercitata dagli Stati Uniti in Medio Oriente sta avendo effetti collaterali nell’ Asia-Pacifico. Il motivo è molto semplice: l’impiego massiccio di missili da crociera a lungo raggio nel conflitto con l’Iran da parte degli Usa sta infatti erodendo le riserve di munizioni avanzate che Washington aveva destinato anche al teatro indo-pacifico, dove la competizione con la Cina resta la priorità di lungo periodo. Gli Usa hanno un problema con i missili. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, gli Stati Uniti avrebbero dirottato gran parte del loro stock di missili JASSM-ER verso il comando centrale (CENTCOM) e le basi europee, per sostenere l’offensiva contro l’Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Deterrenza contro la Cina a rischio: l'allarme sui missili che scuote gli Usa

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