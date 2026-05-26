Il club riceverà circa 44 milioni di euro dalla partecipazione alla Champions League, anche in caso di eliminazione precoce. Questa cifra rappresenta una voce importante nel bilancio annuale e consente di sostenere le spese di gestione e di mercato. La qualificazione alla competizione europea garantisce un ricavo stabile, indipendentemente dai risultati sul campo. La presenza nel torneo contribuisce anche ad aumentare gli introiti da diritti televisivi e sponsorizzazioni.

La qualificazione alla Champions League non è solo un traguardo sportivo o una questione di prestigio; è, prima di tutto, un gigantesco pallottoliere che salva i bilanci e permette di fare mercato. Con la fine del campionato di Serie A e l’ufficialità delle italiane ammesse alla terza edizione del nuovo format (quello varato nel 202425, con classifica unica e 36 squadre partecipanti), è tempo di fare i conti in tasca ai club. Calcio e Finanza ha elaborato le stime dei ricavi minimi garantiti per Inter, Roma, Napoli e la clamorosa matricola Como, in vista della lunga corsa che porterà alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. E le notizie, per le casse societarie, sono eccellenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Champions è una miniera d’oro: al Napoli garantiti quasi 44 milioni (anche perdendole tutte)

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