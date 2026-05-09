Il Napoli riscatterà Hojlund 44 milioni allo United non appena sarà aritmetica la qualificazione in Champions

Il Napoli ha deciso di riscattare Hojlund dallo United per 44 milioni di euro non appena sarà ufficiale la qualificazione in Champions League. La società azzurra ha acquistato il calciatore durante l’estate, in un mercato che ha ricevuto molte critiche e considerato difficile. La trattativa per il riscatto sarà formalizzata solo dopo la conferma aritmetica della partecipazione alla principale competizione europea.

Il Napoli ha preso Hojlund quando l’estate ha iniziato a cambiare, nel mezzo di un mercato oggi considerato disastroso. Forse il danese è l’unica luce positiva insieme ad Alisson (preso preso a gennaio ndr). L’infortunio di Lukaku ha cambiato il mercato (direi per fortuna: o Conte sarebbe rimasto con Lukaku-Lucca per un anno). Così è nata l’operazione con il Manchester United: accordo raggiunto a fine agosto, ufficialità arrivata il 1º settembre 2025, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli ha messo sul tavolo 6 milioni per il prestito oneroso e altri 44 milioni per il riscatto, per un investimento complessivo da 50 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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