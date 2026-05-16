Gazzetta dello Sport | Hojlund e la Champions | il Napoli prepara il riscatto da 44 milioni

Rasmus Hojlund si appresta a affrontare un’altra giornata importante nella sua esperienza con il club napoletano. La società sta lavorando per definire il riscatto dal contratto, che prevede una spesa di 44 milioni di euro. La partecipazione alla Champions League rappresenta un momento cruciale per il giocatore, che si sta preparando ad affrontare le sfide del torneo continentale. La decisione sulla cifra da versare sarà presa nelle prossime settimane.

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"> Rasmus Hojlund si prepara a vivere un’altra giornata decisiva della sua avventura napoletana. La sfida contro il Pisa potrebbe infatti consegnare al Napoli la qualificazione matematica alla prossima Champions League e attivare automaticamente il riscatto definitivo dell’attaccante danese dal Manchester United. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro sarebbe pronto a versare circa 44 milioni di euro per trattenere il proprio centravanti. Secondo quanto riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’accordo siglato nell’estate 2025 prevedeva chiaramente l’obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Hojlund e la Champions: il Napoli prepara il riscatto da 44 milioni” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rasmus Højlunds permanent move to Napoli is at risk | Sullo stesso argomento Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, Hojlund il cyborg di Conte: riscatto sicuro e missione Champions” Hojlund futuro Napoli: riscatto deciso da 44 milioniIl Napoli pianifica il domani con una linea chiara: costruire attorno a Rasmus Hojlund il nuovo ciclo tecnico. Keinan Davis è in pole per il ruolo di vice Hojlund L'attaccante inglese dell'Udinese sta disputando una grande stagione in Serie A, condita da 10 gol e 3 assist in 27 presenze Secondo La Gazzetta dello Sport, è lui in cima alla lista del Napoli per la pro x.com Gazzetta dello Sport: Hojlund e la Champions: il Napoli prepara il riscatto da 44 milioniRasmus Hojlund si prepara a vivere un’altra giornata decisiva della sua avventura napoletana. La sfida contro il Pisa potrebbe infatti consegnare al Napoli la qualificazione matematica alla prossima ... napolipiu.com Gazzetta dello Sport: Napoli, Hojlund e il segno del quattroSecondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, una vittoria contro il Bologna consegnerebbe al Napoli la certezza aritmetica della prossima Champions League. Un traguardo ... napolipiu.com