La Casa delle Culture di Modena compie vent' anni | le iniziative previste

Da modenatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Casa delle Culture di Modena celebra vent’anni con un calendario di iniziative dedicate a migrazioni, intercultura, pace, letteratura, volontariato e associazionismo. Le attività sono state organizzate per riflettere sulla società contemporanea e sui cambiamenti avvenuti nel tempo. La manifestazione si svolge nel contesto del quarantennale della struttura, che dal 2003 promuove incontri e progetti legati a temi sociali e culturali. La festa include eventi pubblici e momenti di approfondimento.

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Migrazioni, intercultura, pace, letteratura, volontariato e associazionismo: la Casa delle Culture di Modena festeggia i vent’anni di attività con un calendario di iniziative per riflettere sulla società contemporanea, sui cambiamenti e sui percorsi che hanno portato a dove siamo oggi. Si parte. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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