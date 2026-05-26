La Casa delle Culture di Modena compie vent' anni | le iniziative previste
La Casa delle Culture di Modena celebra vent’anni con un calendario di iniziative dedicate a migrazioni, intercultura, pace, letteratura, volontariato e associazionismo. Le attività sono state organizzate per riflettere sulla società contemporanea e sui cambiamenti avvenuti nel tempo. La manifestazione si svolge nel contesto del quarantennale della struttura, che dal 2003 promuove incontri e progetti legati a temi sociali e culturali. La festa include eventi pubblici e momenti di approfondimento.
Migrazioni, intercultura, pace, letteratura, volontariato e associazionismo: la Casa delle Culture di Modena festeggia i vent’anni di attività con un calendario di iniziative per riflettere sulla società contemporanea, sui cambiamenti e sui percorsi che hanno portato a dove siamo oggi. Si parte. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Addio, Silvio! Il maestro Silvio Benedetto ci ha lasciati. Che sia lieve la terra che lo accoglierà! http://www.acmed.it/casa-delle-culture/eventi/addio-silvio.html @follower facebook
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