La Casa delle Culture di Modena compie vent' anni | le iniziative previste

Notizia in breve

La Casa delle Culture di Modena celebra vent’anni con un calendario di iniziative dedicate a migrazioni, intercultura, pace, letteratura, volontariato e associazionismo. Le attività sono state organizzate per riflettere sulla società contemporanea e sui cambiamenti avvenuti nel tempo. La manifestazione si svolge nel contesto del quarantennale della struttura, che dal 2003 promuove incontri e progetti legati a temi sociali e culturali. La festa include eventi pubblici e momenti di approfondimento.