Arezzo, 23 marzo 2026 – Quale città vogliamo per i nostri figli? . Un incontro pubblico per reagire al clima di intolleranza e scegliere il futuro di Arezzo. Mercoledi 25 marzo alle ore 21 presso la sede Cgil in via Montecervino 24. «Il futuro non si subisce, si sceglie. Il domani della nostra città non è un desti- no già scritto, ma una direzione che decidiamo oggi. Per non delegare ad altri decisioni cruciali, Alternativa Comune lancia una chiamata all’impegno civile, promuovendo un incontro pubblico dedicato a tutti i cittadini, con un’attenzione particolare alle comunità internazionali che hanno scelto Arezzo come terra d’adozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a raccolta la città e le sue comunità internazionali

Articoli correlati

La paura un governa la città: ad Arezzo servon ponti, mica muri (e magari una Casa delle Culture)Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana.

Referendum, le ragioni del "No" alla Casa delle CultureInterverranno il capogruppo di Avs in Consiglio regionale Andrea Nobili, il sostituto procuratore della Repubblica Ruggiero Dicuonzo e la docente...

Against All Enemies: The Rise of Veteran Militias

Una raccolta di contenuti su Alternativa Comune

Temi più discussi: Arezzo 2020 e Alleanza Verdi Sinistra: proposte per il cambiamento della città; Ecco il simbolo della lista Alternativa Comune; XVII Forum Internazionale di Greenaccord. Papa Leone XIV: Oltre i dati tecnici, servono un'educazione del cuore, abitudini nuove, stili comunitari, pratiche virtuose.

Dalla Casa delle Culture alla Città delle Culture Alternativa Comune chiama a raccolta la città e le sue comunità internazionaliUn incontro pubblico per reagire al clima di intolleranza e scegliere il futuro di Arezzo. Mercoledì 25 marzo alle ore 21 presso la sede Cgil in via Montecervino ... lanazione.it

Casa delle Idee e delle Culture, Roma dice sì: un nuovo spazio pubblico per le associazioni e i cittadini stranieriVia libera in Campidoglio alla mozione per la Casa delle Idee e delle Culture: Roma punta su uno spazio pubblico per associazioni, diritti e servizi. romait.it