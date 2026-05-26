La biblioteca del vicolo presenta All’ombra dei tigli di Giuseppe Nigro
Venerdì 29 maggio alle 18:00 si terrà un evento presso la biblioteca del vicolo, inserito nella rassegna “Librante 2026”. Verrà presentato il primo libro dell’ingegnere e artista locale, intitolato “All’ombra dei tigli” e scritto dall’autore francavillese. La presentazione si svolgerà nell’ambito di un appuntamento dedicato alle opere di autori emergenti.
BRINDISI - Venerdì 29 maggio alle ore 18:00, nell’ambito della rassegna d'autore “Librante 2026”, l'opera d’esordio dell’ingegnere e artista francavillese. Un viaggio tra memoria locale, testimonianza civile e lotta all'illegalità, arricchito da contributi straordinari.Prosegue la rassegna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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