Mesagne Giuseppe Nigro presenta il libro sulla lotta alla mafia

A Mesagne, Giuseppe Nigro ha presentato un libro dedicato alla lotta contro le organizzazioni mafiose. L'opera analizza come le logiche economiche possano facilitare l'infiltrazione delle mafie nel territorio. Durante l'evento, sono stati approfonditi i metodi con cui le attività illecite si integrano nelle economie locali e le strategie adottate per contrastarle. La presentazione ha attirato l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori interessati ai temi della legalità.

? Cosa scoprirai Come possono le logiche economiche favorire l'infiltrazione delle mafie nel territorio?. Perché il magistrato Mandoi considera la mafia una minaccia per tutti?. Chi sono i giovani che portano avanti l'impegno civile a Mesagne?. Come si trasforma la memoria storica in una difesa pratica della comunità?.? In Breve Evento a Mesagne presso il salone Di Vittorio venerdì 8 maggio 2026. Dialogo tra l'attivista Giuseppe Nigro e lo studente Antonio Corciulo. Prefazione del magistrato Francesco Mandoi sulle dinamiche della criminalità organizzata. Riferimenti storici a Falcone, Borsellino e don Pino Puglisi nel viale di Francavilla. Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18,30 il salone della Di Vittorio in via Castello 20 a Mesagne ospiterà la presentazione del libro All’ombra dei tigli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mesagne, Giuseppe Nigro presenta il libro sulla lotta alla mafia Notizie correlate Il magistrato Francesco Mandoi alla "Di Vittorio" per presentare un libro di Giuseppe NigroMESAGNE - Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18,30, presso il salone della “Di Vittorio” in via Castello 20 a Mesagne, sarà presentato il libro... Giuseppe Di Gennaro: 101 anni di lotta alla mafiaLa magistratura italiana ha perso una delle sue figure più emblematiche con la scomparsa di Giuseppe Di Gennaro, deceduto all'età di 101 anni.