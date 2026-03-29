Maggio dei Libri 2026 | la Biblioteca del Vicolo promuove un tavolo di confronto

La Biblioteca del Vicolo organizza un incontro pubblico aperto alle realtà culturali locali in preparazione alla prossima edizione de Il Maggio dei Libri. L’evento si svolge nell’ambito del Patto per la Lettura della città di Brindisi e mira a favorire un confronto tra i diversi soggetti coinvolti nell’ambito culturale, in vista della manifestazione nazionale sostenuta dal Centro per il libro e la lettura.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle L’incontro, dal titolo “Verso Il Maggio dei Libri 2026”, si terrà giovedì 9 aprile alle ore 15:30 presso la Biblioteca del Vicolo, all’interno dell’Ex Convento di Santa Chiara. L’invito è aperto a tutti i soggetti interessati a contribuire attivamente alla costruzione di una visione culturale condivisa per la città di Brindisi. Per partecipare è richiesta la compilazione del form online al seguente link:https:forms.gleggz95xoq3zKoKDcW6 Per informazioni è possibile contattare il numero WhatsApp: +39 0831 1561076. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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