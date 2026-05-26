La Banca Annia pronta per un' altra grande avventura in A3

Notizia in breve

La squadra di pallavolo femminile Banca Annia Padova Women si sta preparando per la prossima stagione in Serie A3. Dopo i festeggiamenti di fine campionato, sono iniziati i lavori di preparazione e programmazione per la nuova annata. La società ha avviato le prime fasi di organizzazione e pianificazione delle attività sportive e delle eventuali modifiche al roster. Non sono stati comunicati dettagli sui trasferimenti o sui nuovi acquisti.