La Banca Annia pronta per un' altra grande avventura in A3
La squadra di pallavolo femminile Banca Annia Padova Women si sta preparando per la prossima stagione in Serie A3. Dopo i festeggiamenti di fine campionato, sono iniziati i lavori di preparazione e programmazione per la nuova annata. La società ha avviato le prime fasi di organizzazione e pianificazione delle attività sportive e delle eventuali modifiche al roster. Non sono stati comunicati dettagli sui trasferimenti o sui nuovi acquisti.
Dopo i festeggiamenti e le celebrazioni di fine stagione, in casa Banca Annia Padova Women si inizia a costruire la nuova stagione. La formazione padovana sarà una di quelle che nel 2026-2027 darà vita alla nuova categoria del volley, la serie A3 femminile. La prima domanda è quindi relativa a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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