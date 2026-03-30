Banca Annia vola in A3 | 21 vittorie e ora la sfida Coppa Italia

La squadra femminile di pallavolo ha conquistato la sua ventunesima vittoria consecutiva nel campionato di serie B1 battendo la Rothoblaas Volano. La vittoria, ottenuta ieri sera davanti al pubblico locale e all’assessore allo Sport, ha portato la formazione alla promozione in A3. Ora la squadra si prepara alla prossima sfida di Coppa Italia.

La ventunesima vittoria consecutiva della Banca Annia Padova Women, ottenuta ieri sera contro la Rothoblaas Volano nel campionato di serie B1, ha siglato la promozione in A3 davanti al pubblico locale e all’assessore allo Sport Diego Bonavina. Mentre il risultato finale è stato 3-1 per le padovane, l’attenzione si sposta ora verso le semifinali della Coppa Italia previste a Ravenna con Vibo Valentia. Il successo sportivo non è un evento isolato ma il culmine di una stagione regolare che ha la squadra mantenere una striscia vincente senza interruzioni. La presenza dell’amministrazione comunale, rappresentata da Bonavina, sottolinea come lo sport sia diventato un motore di coesione sociale per il territorio padovano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banca Annia vola in A3: 21 vittorie e ora la sfida Coppa Italia Articoli correlati Festa promozione per la Banca Annia, ora occhio alla Coppa ItaliaVentunesima vittoria consecutiva su altrettante partite ieri sera 29 marzo contro Volano nel campionato di volley di serie B1. Forlì U19: 3 vittorie, ora la sfida Coppa ItaliaLa stagione regolare del campionato di calcio a 5 per l’Under 19 del Forlì è terminata con tre vittorie consecutive, tra cui una battuta di prestigio... Contenuti e approfondimenti su Banca Annia Temi più discussi: Venti vittorie su venti partite: l'Aduna vola in A3; Volley: con sei giornate d'anticipo Padova Women vola in A3; Festa promozione al PalAntenore con un occhio attento alla Coppa Italia; Serie B1 femminile girone C Volley, per la Volksbank Vicenza derby veneto contro la Smapiù Arena. Venti vittorie su venti partite: l'Aduna vola in A3Stasera 22 marzo al PalAntenore di Padova le ragazze del coach Rondinelli hanno battuto nettamente 3-0 Cerea nel campionato di volley femminile di serie B1 guadagnandosi la promozione con sei partite ... padovaoggi.it Banca Annia riceve il Cerea per mantenere l'imbattibilitàAppuntamento domenica 22 marzo alle 18,30 al PalAntenore di piazza Azzurri d'Italia nel campionato di volley femminile di serie B1. In classica nonostante 19 vittorie consecutive la compagine locale d ... padovaoggi.it Banca Annia lancia NextBank, progetto per sviluppare competenze relazionali e valorizzare dialogo tra generazioni. #Veneto #Padova #Aziende x.com Traguardo Storico: Aduna Volley in Serie A3! Il Comitato Territoriale FIPAV Padova esprime le più vive congratulazioni alla Banca Annia Padova Women per la straordinaria promozione matematica in Serie A3! Con la ventesima vittoria consecutiva otten - facebook.com facebook