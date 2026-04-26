Banca Annia si inchina al Giorgione ma è promozione in A3 per entrambe

Il 25 aprile, nella partita valida per il girone C della B1 femminile di pallavolo, la Banca Annia ha subito una sconfitta per 3-1 contro l’Azimut Giorgione nel palasport di Castelfranco Veneto. Entrambe le squadre hanno ottenuto la promozione in Serie A3. La squadra di casa ha vinto il set decisivo, ma questa vittoria non ha impedito la promozione di entrambe le formazioni.

La Banca Annia oggi 25 aprile non riesce a ripetersi nel big match del girone C della B1 femminile di volley e si inchina 3-1 nel palasport di Castelfranco Veneto all’Azimut Giorgione. Le trevigiane si confermano così al primo posto nel raggruppamento, piazzamento che sicuramente conta, anche se.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Banca Annia vola in A3: 21 vittorie e ora la sfida Coppa ItaliaLa ventunesima vittoria consecutiva della Banca Annia Padova Women, ottenuta ieri sera contro la Rothoblaas Volano nel campionato di serie B1, ha... Festa promozione per la Banca Annia, ora occhio alla Coppa ItaliaVentunesima vittoria consecutiva su altrettante partite ieri sera 29 marzo contro Volano nel campionato di volley di serie B1. Tutti gli aggiornamenti Sarti: «Conti positivi per Banca Annia»Banca Annia approva il bilancio d'esercizio. «Conti ordinati e positivi, solidità e competenza anche nel 2020», dice il presidente Mario Sarti. L'assemblea generale dei soci di Banca Annia si è svolta ... ilgazzettino.it Annia e Banca del Veneziano(N.B.) Prosegue il percorso di aggregazione tra Banca del Veneziano e Banca Annia, con la benedizione della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, sul cui tavolo sono depositati i ... ilgazzettino.it