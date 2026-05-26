Kyiv pioggia di missili e droni | morti tra le macerie della capitale

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte tra sabato e domenica, a Kyiv sono stati lanciati circa novanta missili e seicento droni russi, provocando almeno quattro vittime. L’attacco ha coinvolto diverse zone della capitale, causando danni e perdite umane. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli obiettivi colpiti o sull’entità dei danni materiali. La capitale ha subito ripetuti attacchi in questa fase, secondo quanto riportato dalle autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Almeno quattro persone hanno perso la vita a Kyiv dopo l’impatto di novanta missili e seicento droni russi avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore, poiché le autorità ucraine procedono con estrema cautela nell’estrazione dei corpi dalle macerie per garantire il massimo rispetto verso i defunti e i loro familiari. L’attacco ha colpito duramente la capitale ucraina, dove alcuni dei proiettili, inclusi i nuovi sistemi Oreshnik, hanno centrato anche diversi luoghi dedicati alla cultura nel centro cittadino. Zelensky ha spiegato che la dinamica del conflitto non prevede una simmetria tra le parti: mentre le risposte ucraine si concentrano esclusivamente su obiettivi di natura militare, le azioni russe colpiscono sistematicamente la popolazione civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

kyiv pioggia di missili e droni morti tra le macerie della capitale
© Ameve.eu - Kyiv, pioggia di missili e droni: morti tra le macerie della capitale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pioggia di missili e droni sullUcraina: numerose vittime, colpite Kiev, Dnipro e Odessa

Video Pioggia di missili e droni sullUcraina: numerose vittime, colpite Kiev, Dnipro e Odessa

Notizie e thread social correlati

Droni e missili su Kiev, almeno 24 morti per il maxi attacco russo. Si scava ancora tra le macerieNella notte tra mercoledì e giovedì, Kiev è stata colpita da un attacco che ha coinvolto centinaia di droni e decine di missili provenienti dalla...

Ucraina, pioggia di droni e missili: 52 morti e 346 feriti in una settimanaNella regione interessata sono stati registrati 52 decessi e 346 feriti nell’arco di sette giorni a causa di un’intensa serie di attacchi con droni e...

Temi più discussi: Ucraina; la vendetta di Putin, pioggia di missili e droni su Kiev; La ritorsione di Putin, pioggia di missili e droni su Kiev; La Russia scatena l’inferno su Kiev, pioggia di missili e droni: Usato anche l’Oreshnik, sono folli; Kiev sotto attacco: pioggia di missili e droni russi sulla capitale ucraina.

kyiv pioggia di missiliKyiv cerca i suoi morti fra le macerie delle bombe di Putin. Non è una rappresaglia, è il metodo russoQuando rispondiamo ai loro attacchi colpiamo obiettivi militari. Quando loro attaccano, uccidono i civili, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando i novanta missili e i seicent ... ilfoglio.it

Ucraina, terrore a Kiev: pioggia di droni e missili russi. Usato il proiettile ipersonico OreshnikUna nuova notte di guerra ha riportato il terrore su Kiev e sulle città dell’Ucraina centrale, tra esplosioni, allarmi antiaerei e il possibile impiego di uno dei missili più temuti dell’arsenale russ ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web