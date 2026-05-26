Nella notte tra sabato e domenica, a Kyiv sono stati lanciati circa novanta missili e seicento droni russi, provocando almeno quattro vittime. L’attacco ha coinvolto diverse zone della capitale, causando danni e perdite umane. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli obiettivi colpiti o sull’entità dei danni materiali. La capitale ha subito ripetuti attacchi in questa fase, secondo quanto riportato dalle autorità locali.

Almeno quattro persone hanno perso la vita a Kyiv dopo l’impatto di novanta missili e seicento droni russi avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore, poiché le autorità ucraine procedono con estrema cautela nell’estrazione dei corpi dalle macerie per garantire il massimo rispetto verso i defunti e i loro familiari. L’attacco ha colpito duramente la capitale ucraina, dove alcuni dei proiettili, inclusi i nuovi sistemi Oreshnik, hanno centrato anche diversi luoghi dedicati alla cultura nel centro cittadino. Zelensky ha spiegato che la dinamica del conflitto non prevede una simmetria tra le parti: mentre le risposte ucraine si concentrano esclusivamente su obiettivi di natura militare, le azioni russe colpiscono sistematicamente la popolazione civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kyiv, pioggia di missili e droni: morti tra le macerie della capitale

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Pioggia di missili e droni sullUcraina: numerose vittime, colpite Kiev, Dnipro e Odessa

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