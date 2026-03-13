Nautica a Castellammare di Stabia tutto pronto per il Napoli Boat Show

A Castellammare di Stabia si sta preparando la prima edizione del Napoli Boat Show, un salone nautico che si terrà dal 18 al 22 marzo 2026 al Marina di Stabia. L’evento prevede prove in mare su prenotazione e coinvolge diverse aziende del settore nautico di rilievo. La manifestazione si svolge nel Golfo di Napoli e rappresenta l’appuntamento inaugurale di questa manifestazione.

Prima edizione del salone nautico del Golfo di Napoli: dal 18 al 22 marzo 2026 al Marina di Stabia, con prove in mare su prenotazione e brand di riferimento del settore. Si è svolta questa mattina presso la Reggia di Quisisana, la dimora storica di Castellammare di Stabia che dal XIII secolo custodisce la memoria dei sovrani angioini e borbonici e che oggi ospita il Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi, la conferenza stampa di presentazione del Napoli Boat Show, il nuovo salone nautico in programma dal 18 al 22 marzo 2026 al Marina di Stabia. La scelta della sede non è casuale: la Reggia, che si erge sul costone del Monte Faito con vista sul Golfo di Napoli, incarna la stessa vocazione al bello e alla qualità che gli organizzatori intendono imprimere all’evento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Orizzonti d’Eccellenza: Il Napoli Boat Show debutta a Marina di Stabia

Castellammare di Stabia in festa: domenica 18 gennaio la Notte Bianca e lo show di Simone SchettinoCastellammare di Stabia si prepara a vivere una domenica all’insegna della tradizione, della cultura e del divertimento in vista della festa...

Aggiornamenti e notizie su Nautica a Castellammare di Stabia tutto...

Temi più discussi: Napoli, torna l’incubo posti barca. In campo l’Associazione Diportisti, che difende la piccola nautica. Piano per super yacht e Coppa...; Castellammare protagonista alla Bmt di Napoli: eccellenze in vetrina alla fiera del turismo; Formazione e lavoro, patto tra 200 attività per rilanciare il turismo nel comprensorio di Castellammare di Stabia; Castellammare alla Borsa del turismo, Vicinanza: 'Promossi mare e eccellenze'.

Napoli Boat Show, il salone nautico a Castellammare di Stabia: la prima edizione dal 18 al 22 marzoAppuntamento dal 18 al 22 marzo per la prima edizione del Napoli Boat Show, presso Marina di Stabia a Castellammare (NA) ... trasporti-italia.com

Nautica da diporto, arriva il Napoli Boat Show con oltre 100 aziende e le barche si potranno provare in acquaBarche da sogno dei brand più prestigiosi e pubblico internazionale per il nuovo format fieristico con il sostegno del Comune ... napolitoday.it

Castellammare di Stabia , assalto notturno a una gioielleria: banda in azione dopo le 3 - facebook.com facebook