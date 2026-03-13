A Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni dopo aver trovato tre chili di rame rubati sul tetto di un circolo nautico. L’arresto è avvenuto a seguito di un tentativo di furto che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La scoperta si è verificata durante un controllo sul luogo.

Tentativo sospetto sul tetto del circolo nautico: 43enne arrestato per furto di rame a Castellammare di Stabia. E' l'alba a Castellammare di Stabia. La villa Comunale è ancora vuota e sullo sfondo il circolo nautico. La gazzella dei carabinieri costeggia la villa e lo stabile quando una sagoma, che si trova sul tetto del circolo, attira la loro attenzione. I militari si fermano. Scendono dall'auto e cercano di capire cosa sta accadendo. E' un uomo e non si capisce cosa stia facendo. Un tentativo di suicidio? Un atto dimostrativo? O qualcosa di più semplice di quanto sembri? I carabinieri raggiungono il lastrico solare. Lì S. R., 43enne della zona già noto alle forze dell'ordine.

© Puntomagazine.it - Castellammare di Stabia: ruba 3 chili di rame sul tetto del circolo nautico. Carabinieri arrestano 43enne

