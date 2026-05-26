Koopmeiners è addio con la Juve? Il piano dei bianconeri per l’olandese è stato stabilito – VIDEO

Da juventusnews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Koopmeiners potrebbe lasciare la Juventus. La società sta lavorando per trovare una soluzione di mercato, mentre il giocatore sembra essere vicino a un addio. La decisione definitiva non è ancora stata ufficializzata, ma le trattative sono in corso. La separazione tra l'olandese e i bianconeri appare sempre più vicina.

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di Francesco Spagnolo Koopmeiners, la separazione con la Juventus è sempre più probabile. I bianconeri sono alla ricerca di una soluzione sul mercato. Dopo una stagione assolutamente sotto le aspettative, il futuro di Koopmeiners sembra essere lontano dalla Juventus.   Nel consueto appuntamento dedicato al calciomercato  in onda sul  canale Youtube  di  , Eleonora Trotta ha fatto il punto sul destino dell’olandese. La giornalista ha sottolineato come « la Juventus vuole provare a piazzare Koopmeiners. In Turchia, all’estero o da qualche altra parte perché il giocatore ha letteralmente fallito e ad oggi nessuno è soddisfatto del suo rendimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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